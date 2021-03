Ci-dessus, notre capsule vidéo «On s’mate quoi?»

Vivian a 16 ans et cherche ce qui l’intéresse dans la vie. Un beau matin, l’adolescente remarque l’existence du harcèlement et du patriarcat dans son école. Décidée à se défendre, inspirée par le passé rebelle de sa mère et par une nouvelle amie afro-latina, cette grande timide crée «Moxie»: cette revue anonyme qui dénonce le sexisme va déclencher une révolution au sein de son établissement scolaire.

Au casting

En plus de Hadley Robinson («Utopia») qui incarne Vivian, il y a quelques têtes connues dans «Moxie»: Josephine Langford, star de la saga «After», Sydney Park («Pretty Little Liars: The Perfectionists», «The Walking Dead») ou encore Patrick Schwarzenegger («Midnight Sun»), fils d’Arnold.

Le contexte

Réalisé par Amy Poehler (qui joue aussi la mère de Vivian), «Moxie» est adapté du livre de Jennifer Mathieu, paru fin 2015, soit deux ans avant la naissance du mouvement #MeToo. Alors que le pitch était forcément plus novateur il y a cinq ans, sa transposition à l’écran arrive comme la grêle après les vendanges.

Notre avis

Le scénario n’a rien de subtil: le message fé­ministe et égalitaire est martelé et les situations souvent exa­gérées. Autre maladresse qui gâche les bonnes intentions du film: alors que «Moxie» essaie d’être inclusif et même de remettre en question le privilège blanc, il choisit quand même une Blanche, blonde aux yeux bleus, comme héroïne. Et relègue toute une galerie de ­personnages noirs, asiatiques, lesbiens ou en chaise roulante au second plan. Il n’empêche: cette comédie se regarde avec plaisir, grâce aux valeurs d’empowerment et de solidarité qu’elle véhicule.

«Moxie» De et avec Amy Poehler. Avec Hadley Robinson, Lauren Tsai, Alycia Pascual-Peña, Nico Hiraga, Josephine Langford, Patrick Schwarzenegger. Sortie mercredi 3 mars 2021 sur Netflix. ***