Tennis: Elle déclenche une tempête avec son maillot du Spartak Moscou

D’après elle, il faut la croire sur paroles. Fan du Spartak Moscou depuis qu’elle est adolescente, la Russe Anastasia Potapova n’a vu aucun mal à se présenter sur le court d’Indian Wells au 3e tour avec le maillot rouge de la formation russe, le club du peuple dans son pays, alors que la guerre en Ukraine suite à l’invasion russe fait rage depuis plus d’un an. Et comme les rumeurs d’un retour des Russes et Biélorusses à Wimbledon se profile, ils sont nombreux à avoir vu dans l’action de Potapova une forme de provocation.