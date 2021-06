États-Unis : Elle découvre avec effroi ce qui se passe le dimanche soir quand elle dort

Une jeune femme a réalisé, en visionnant les images de surveillance de sa maison, qu’un intrus venait l’observer un soir par semaine.

«Mon cœur s’est arrêté»

Après cet incident, les deux habitantes ont alerté la police, qui s’est contentée de leur conseiller de bien verrouiller leur porte et de garder leurs stores fermés. «Alors, nous avons déplacé la caméra plus près de ma chambre et l’avons à nouveau surpris quand il est revenu», explique Guste, qui a tiré un fil entre deux arbres dans le but de faire tomber l’intrus afin d’être alertée de sa présence. Sa stratégie a fonctionné une nuit, quand la jeune femme est rentrée vers 2h du matin. «Mon cœur s’est arrêté et j’ai commencé à avoir une crise de panique», raconte la mannequin.