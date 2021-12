France : Elle découvre plus de cent cadavres de chats chez son oncle

La nièce d’un octogénaire en séjour à l’hôpital a appelé des associations à la rescousse après avoir été confrontée à une scène d’horreur chez lui, à Nice.

Plus de cent chats morts ont été découverts dimanche à l’extérieur et dans la maison d’un octogénaire du sud de la France. Des restes d’écureuils, de rats et une mâchoire de chien ont par ailleurs été retrouvés. Les cadavres, dont la plupart étaient enfermés dans des boîtes en plastique ou en bois scellées, ont été découverts après l’hospitalisation de ce retraité de Nice âgé de 81 ans, selon le quotidien «Nice-Matin».