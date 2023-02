Zurich : Elle découvre que c’est sa voisine qui a abîmé soixante fois ses voitures

Lassée de voir les véhicules de son entreprise endommagés, une femme a engagé un détective privé et confondu sa voisine, qui vient d’être condamnée.

Une Zurichoise en a eu marre de retrouver les trois voitures de son cabinet dentaire endommagées à plusieurs reprises en les récupérant au parking. Grâce à un détective et une vidéosurveillance, elle a finalement trouvé la coupable: sa propre voisine. Cette dernière, âgée d’une quarantaine d’années, vient d’être condamnée par le tribunal de district de Bülach.

Selon l’acte d’accusation, il lui est reproché d’avoir, entre 2018 et 2019, ouvert «consciemment et volontairement» à plusieurs reprises la portière de son auto «si violemment» qu’elle a heurté avec force le côté des trois mêmes voitures qui étaient à chaque fois garées à côté, les endommageant au passage. Il s’agissait des trois véhicules professionnels du cabinet dentaire: une Porsche Cayenne, une Porsche Boxster S et une Audi Q5.