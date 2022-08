Soleure : Elle découvre que son collègue bidouille son ordi: personne ne réagit

Un employé de la commune de Hofstetten-Flüh (SO) aurait, à plusieurs reprises, paralysé l’ordinateur de sa collègue, fait planter des programmes et manipulé des documents, pour se moquer ensuite de sa victime.

Rebondissement lors de l’assemblée communale de juin: le cas est ressorti et il a été reproché au président de la commune, Felix Schenker, de ne pas avoir informé l’ensemble du Conseil municipal en temps voulu, et de ne pas avoir mis l’accusé à pied avec effet immédiat pour soupçon de mobbing. Le président a relativisé: on ne parle pas pour l’instant d’un cas de mobbing. Résultat: l’affaire n’a visiblement pas été plus loin à l’époque, rapporte la «Basler Zeitung». Et aujourd’hui la femme est en arrêt maladie et l’accusé continue à exercer son travail au sein de l’administration.