Elle découvre un scorpion dans sa salle de bains

Dans la nuit de mardi à mercredi, une femme habitant à Warth (TG) a découvert un visiteur non désiré dans sa salle de bains: un scorpion. Elle a alors prévenu la police cantonale qui a envoyé une patrouille sur place. Comme on peut le lire sur le Facebook de la police, les agents ont «emballé avec précaution l’animal de la taille d’une pièce de deux francs et l’ont emmené chez un spécialiste».