Les Airtags sont attrayants pour les harceleurs, selon un expert

Berne : Elle découvre un traceur caché dans sa voiture

Si de nombreux cas de harcèlement via Airtag ont déjà été signalés aux États-Unis, cela reste encore rare en Suisse. Le Ministère public de Berne-Mittelland a condamné en octobre dernier un homme de 39 ans qui avait caché des Airtag dans le sac à main et la voiture de son ex-femme. De son côté, la police cantonale bernoise révèle avoir reçu quelques signalements. «Mais on n’observe pas d’augmentation de l’utilisation frauduleuse des Airtag», écrit son porte-parole, Joël Regli. À noter que la police cantonale part du principe qu’une partie des cas d’utilisation abusive «ne sont pas découverts et ne sont donc pas signalés».