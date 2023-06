La star de téléréalité Kim Kardashian décrit son homme idéal

Dans le dernier épisode en date de l’émission de téléréalité «The Kardashian», relayé par Just Jared, l’Américaine, que l’on verra bientôt dans «American Horror Story», a dressé une liste des qualités requises pour la séduire. Tout d’abord, celui qui partagera sa vie devra être protecteur et se battre pour elle. Kim souhaite aussi qu’il soit «calme et patient», qu’il réussisse dans sa vie professionnelle et qu’il la soutienne à tous les niveaux. Mais ce n’est pas tout. Kim veut qu’il ait une hygiène irréprochable et de belles dents.