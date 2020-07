Jamie Lynn Spears

Elle défend bec et ongles sa sœur

Jamie Lynn Spears a remis à sa place un internaute qui s’est moqué de la fragilité mentale de Britney.

Touchée par l’état de santé de la chanteuse Halsey, qui a récemment révélé qu’elle était bipolaire, Jamie Lynn Spears s’est exprimée sur Instagram afin de parler des troubles mentaux, souvent méconnus du grand public. «Si vous êtes atteint d’une maladie mentale ou que vous devez vous occuper de quelqu’un qui en souffre, vous savez à quel point il est important de respecter ces personnes et leurs familles qui les aiment et les protègent, a-t-elle écrit. Peu importe comment les gens vont les percevoir. Personne ne devrait avoir honte d’avoir des troubles mentaux, vous n’êtes pas seuls et on vous aime. Je vous envoie tout mon amour et prie pour vous.»

Le message bienveillant de l’actrice et chanteuse de 29 ans a toutefois agacé un internaute. Cynique, il lui a demandé pourquoi elle n’avait pas parlé de sa frangine, Britney Spears. Selon lui, il est «évident qu’elle est atteinte d’une maladie mentale» depuis qu’elle a été soignée à plusieurs reprises dans des cliniques psychiatriques. Piquée à vif, Jamie Lynn l’a aussitôt recadré. «Tu n’as pas le droit de présumer quoi que ce soit sur ma soeur. Et je n’ai pas le droit non plus de parler de sa santé et de sa vie privée. C’est une femme forte que personne ne peut arrêter. Et c’est cela la seule chose évidente!» Voilà qui est dit…