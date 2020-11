Willow Corson a parfaitement servi sa coéquipière, lancée vers le but, d’une passe soulevée.

Un match anodin marqué par un éclair de génie. Voilà comment on pourrait résumer la rencontre du championnat universitaire féminin nord-américain entre les Eagles de Boston College et les Wildcats du New Hampshire. Celle-ci n’avait a priori rien de transcendant jusqu’à l’inspiration de Willow Corson.