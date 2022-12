États-Unis : Elle demande de l’aide à son mari, il l’agresse avec le sapin de Noël

Pour la 23e fois en 25 ans, un quinquagénaire domicilié en Floride a été arrêté et mis en examen pour séquestration et violences conjugales.

Kate* était en train de s’activer dans la cuisine de sa maison de Fruitland Park (Floride) quand elle a demandé à son mari de venir l’aider, lundi soir. Très contrarié par cette requête, Richard Atchinson s’est mis en colère et le couple a commencé à se disputer. Lors de cet incident, l’Américaine de 48 ans a lâché une cuillère dans le lavabo, éclaboussant accidentellement son époux. Hors de lui, l’homme de 52 ans a préparé quelques affaires et s’est dirigé vers sa voiture, avant de changer d’avis et de demander à sa femme de partir.