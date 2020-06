Finlande

Elle démissionne pour dépense indue d’argent public

La ministre des Finances finlandaises a remis sa démission après avoir dépensé de l’argent des contribuables pour un entraînement à l’art oratoire.

Katri Kulmuni était le plus jeune membre d’un gouvernement de coalition, en Finlande.

Des médias finlandais ont rapporté mardi que cet entraînement à l’art oratoire, réalisé entre août et mars, avait été payé avec de l’argent public par le ministère des Finances, et non par le Parti du centre de Katri Kulmuni, qu’elle préside.