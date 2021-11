sarah jessica parker – Elle denonce les critiques sur ses cheveux gris et ses rides

« Je sais à quoi je ressemble. Je n’ai pas le choix. Que vais-je faire à ce sujet? Arrêter de vieillir? Disparaître?» C’est le constat fait par Sarah Jessica Parker, 56 ans, après qu’elle a reçu des critiques sur son apparence physique.

En décembre, sortira le reboot de la série «Sex and the City». Intitulée «And Just Like That», cette suite de 10 épisodes se passe une vingtaine d’années plus tard et Sarah Jessica Parker reprend le rôle de Carrie Bradshaw .

Moqueries sur son âge

L ’actrice et son personnage ont vieilli, ce qui a suscit é des moqueries sur le s réseaux sociaux, parce qu’elle a vieilli et ne triche pas avec son âge: «Tout le monde a quelque chose à dire. «Elle a trop de rides, elle n’a pas assez de rides » . On a l’impression que les gens ne veulent pas que nous soyons parfaitement bien là où nous sommes, comme s’ils appréciaient presque que nous soyons peinés par ce que nous sommes aujourd’hui, que nous choisissions de vieillir naturellement et de ne pas avoir une apparence parfaite », explique-t-elle dans le numéro de décembre du «Vogue» américain dont elle fait la couverture, un fait rare pour un magazine féminin.

Double-standard

Elle dénonce la différence de traitement entre les femmes et les hommes par rapport au vieillissement : «Il y a tellement de propos misogynes sur nous que ça ne pourrait jamais. Arriver. À. Un. Homme .»

Elle explique que ce sont souvent ses cheveux gris sont montrés du doigt. «Quand je suis assise en face de Andy Cohen [présentateur télé américain] et qu’il a les cheveux complètement blancs, on dit qu’il a fière allure. Pourquoi est-ce OK pour lui?», interroge-t-elle.