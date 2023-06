Elle dépose de l'argent au bancomat, une famille le récupère

Pour Antoinette*, sa fille Sylvie* et Ismet*, le mari de cette dernière, c’était Noël avant l’heure. En novembre 2021, alors que les deux femmes étaient ensemble dans une succursale de la BCV aux Bergières, à Lausanne, Antoinette a constaté qu’il y avait une impressionnante quantité de monnaie dans la trappe d’un bancomat permettant les versements d’argent. La dame de 67 ans ne s’est pas fait prier. Elle a allégrement rempli les deux poches de son manteau avant de céder la place à Sylvie pour qu’elle se serve aussi. Cette dernière a appelé Ismet, qui n’a pas tardé à la rejoindre en voiture.

Cadeau pour le petit-fils

Finalement, la famille de voleurs a été confondue par les images de vidéosurveillance. Entendue par la police, Antoinette a fait le dos rond en niant les faits. La nonagénaire vaudoise a affirmé qu’elle était sur place pour verser 600 fr sur le compte de sa fille et qu’à son arrivée à la banque, cet argent se trouvait dans une boîte qu’elle avait à la main. Les enquêteurs lui ont montré la vidéo qui prouvait ses mensonges. La retraitée vaudoise a alors admis les faits. «J’ai pris entre 700 et 800 fr. Avec cet argent, j’ai acheté de la nourriture, fait un cadeau à mon petit-fils et j’ai gardé le reste», a-t-elle déclaré.