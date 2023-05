Tessin: Elle descend par le wagon de 1ère classe: 140 francs d’amende

Si la voyageuse est si outrée, c’est qu’elle ne voyageait pas vraiment en 1re classe. Selon ses dires, elle ne faisait que traverser le wagon pour pouvoir descendre plus vite du train. En effet, le wagon réservé à la 2e classe était bondé ce jour-là et la voyageuse se trouvait plus près de la sortie en passant par le wagon 1re classe. «Je prends le train tous les jours. Je connais très bien les règles. Si j'étais dans ce wagon, c'était uniquement pour descendre du train», a-t-elle confié à Tio.ch.