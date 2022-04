États-Unis : Elle détruit huit voitures de police et envoie six officiers à l’hôpital

Une Américaine de 25 ans a semé le chaos en tentant de fuir les forces de l’ordre au volant de son Hummer, dimanche dans le Connecticut.

Malgré cette mise en garde, la jeune femme a démarré en trombe avant de défoncer une voiture de police qui tentait de l’empêcher de passer. Dans sa course folle, Hannah Casperson a percuté sept autres véhicules de patrouille avant de perdre le contrôle de son Hummer et de le détruire contre un pylône. Blessée, l’Américaine a été emmenée à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger, rapporte ABC 17 . Elle sera mise en examen à sa sortie. Sept policiers ont été blessés lors de cet incident, six ont été brièvement hospitalisés.

La jeune femme était déjà connue des services de police. En novembre dernier, elle avait plaidé coupable de méfait criminel et de défaut de comparution au tribunal et avait été condamnée à 18 mois de prison avec sursis. Son petit ami, lui, a été mis en examen pour 41 chefs d’accusation de cambriolage, complot en vue de commettre un cambriolage et un vol, et méfait criminel. L’homme de 31 ans a été incarcéré et sa caution fixée à 75’000 dollars