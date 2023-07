Amandine Pellissard devient coach dans le porno

Amandine Pellissard a beau être critiquée depuis qu’elle s’est reconvertie dans le X , elle n’a pas l’intention d’arrêter cette activité très lucrative. Cependant, cela ne semble pas lui suffire. La Française de 37 ans révélée dans «Familles nombreuses: la vie en XXL», sur TF1, se lance maintenant dans un nouveau business qui va encore lui rapporter de l’argent. Celle qui risque d’aller en prison va désormais coacher les personnes souhaitant se lancer à leur tour sur les plateformes privées telles que MYM ou OnlyFans. «Vous êtes très nombreux justement à ne pas savoir soit comment amorcer les choses soit comment développer votre business ou le pérenniser. Et donc, je reçois énormément de demandes chaque jour et ce n’est pas possible pour moi de gérer tout ça au quotidien. Donc, j’ai réfléchi à quelque chose depuis quelques semaines: vous proposer un atelier de communication», a-t-elle expliqué, mercredi 5 juillet 2023 dans une story Instagram.

«Il y a une vraie demande. Je pense qu’il y a quelque chose à mettre en place pour accompagner dans ce nouveau business, cette nouvelle dimension du marketing digital», a-t-elle ajouté. L’actrice porno est certaine d’être crédible en tant que coach dans cet univers sulfureux: «Sans aucune prétention, on a réussi à en faire quelque chose de pérenne aujourd’hui, on a appris sur le tas. On peut user de notre expérience et de notre bienveillance pour vous aider vous aussi à vous épanouir dans ce métier.»