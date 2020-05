Tennis

Elle dévoile son code à 2,1 mios de personnes

Novice sur la PlayStation, Eugenie Bouchard a commis une bourde en se préparant pour le tournoi de Madrid.

La Canadienne a expliqué les conséquences de son erreur: «Beaucoup trop d'entre vous m'ont ajoutée, de sorte que ma PlayStation a planté et j'ai dû la repartir. Donc, merci.»

Mais, malgré tout, elle a décidé de poursuivre l'exploration du monde des jeux vidéo et s'est fixée comme prochain objectif de se familiariser avec Fortnite. «C'est la première fois que je fréquente vraiment cet univers. J'ai entendu parler du gagnant de Fortnite qui a touché 3 millions de dollars récemment. Ainsi, je devrais peut-être me concentrer sur les jeux vidéo. C'est impressionnant et c'est un monde que je ne connaissais pas.»