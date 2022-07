Julie Bertin dézingue son ex, Benoît Paire

Julie Bertin : Elle dézingue son ex, Benoît Paire

Séparée du tennisman, l’ex-candidate de téléréalité, Julie Bertin, révèle les raisons de leur rupture. Et elle est furax!

La coupe est pleine pour Julie Bertin. Alors que la rumeur la disait séparée de Benoît Paire en juin 2022, l’ex-candidate de téléréalité a confirmé leur rupture à sa manière, sur les réseaux sociaux. Très remontée contre le joueur de tennis, qu’elle a rencontré en 2021 , la Française de 30 ans l’accuse de l’avoir trompée pendant leur relation. «Je veux bien rester dans le silence. Je veux bien protéger certaines choses, mais je ne suis pas une bouffonne. Encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport, mais qu’il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette», a-t-elle écrit lundi 18 juillet 2022, dans une story Instagram .

L’ancienne participante de «La Villa des Cœurs Brisés», qui avait décidé d’arrêter la téléréalité après avoir rencontré le sportif, a fait savoir qu’elle avait tiré un trait définitif sur leur histoire d’amour. «Je ne parle jamais, vous le savez. Mais là je suis à deux doigts d’exploser. Ne venez plus me poser la question. Je ne veux plus rien avoir, ni rien entendre de cette personne. Vous m’avez avertie, je ne vous ai pas écoutés. Je suis tombée de 58 étages en chute libre», a-t-elle déploré. Julie a précisé qu’on lui avait envoyé des captures d’écran prouvant que Benoît avait créé un compte Snapchat pour communiquer avec d’autres femmes. Pour le moment, le Français de 33 ans, qui était aussi sorti avec la chanteuse Shy’m, ne s’est pas encore exprimé sur les accusations de son ex-copine.