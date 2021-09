États-Unis : Elle disparaît mystérieusement lors d’un road trip en amoureux

Un jeune homme de 23 ans est rentré d’un périple de plusieurs semaines sans sa petite amie et refuse de répondre aux questions de la police.

Qu’est-il arrivé à Gabrielle «Gabby» Petito? Partie pour un road trip en van avec son petit ami, l’Américaine de 22 ans est introuvable depuis le début du mois. La police soupçonne son compagnon d’avoir quelque chose à voir dans cette histoire. Brian Laundrie, 23 ans, est rentré chez lui en Floride le 1er septembre, 10 jours avant que les parents de Gabby ne signalent la disparition de leur fille. La police cherche à parler au jeune homme, mais n’a toujours pas été en mesure de le faire, rapporte la BBC . Des officiers sont allés toquer chez les parents de Brian samedi, et ceux-ci leur ont demandé de s’adresser directement à leur avocat.

«Nous demandons à toute personne, y compris Brian, de partager avec nous leurs informations sur les endroits où elle a passé ces dernières semaines. Le manque d’informations venant de Brian handicape l’enquête. Les réponses finiront par arriver», a déclaré Todd Garrison, chef de la police de North Port (Floride). De son côté, l’avocat du suspect défend son choix de garder le silence: «D’après mon expérience, les partenaires intimes sont souvent la première personne sur laquelle les forces de l’ordre concentrent leur attention dans des affaires de ce type et l’avertissement selon lequel «toute déclaration faite sera utilisée contre vous» est vrai, que mon client ait eu ou non un lien avec la disparition de Mme Petito», explique l’homme de loi.

Le couple, qui vivait en Floride, était parti pour une aventure romantique dans un Ford Transit en juillet dernier. Les deux jeunes gens avaient publié sur YouTube une vidéo documentant leur périple. Ils avaient quitté leur État pour rejoindre New York, puis avaient atteint Salt Lake City (Utah) le mois dernier. Le couple s’est apparemment arrêté au parc national de Grand Teton (Wyoming) le 25 août, avant de prendre la direction de Yellowstone. Depuis ce jour-là, la famille de Gabby n’a plus eu de nouvelles.

Deux semaines avant la disparition de la jeune femme, la police de l’Utah avait dû intervenir pour un «incident» impliquant le couple. Des officiers avaient retrouvé Gabby en larmes, se plaignant de sa santé mentale. Aucune suite n’avait été donnée. Les autorités, qui n’ont pas encore mené de perquisition au domicile du couple, ont saisi le van et vont se lancer à la recherche d’indices. De son côté, la famille de la disparue exhorte Brian à parler et à expliquer «pourquoi il a laissé Gabby toute seule et conduit son van jusqu’en Floride», a-t-elle déclaré dans un communiqué.