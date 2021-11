France : Elle dit entendre la Vierge: une femme gourou jugée à Dijon

Depuis 1996, Éliane Deschamps prétend voir la Vierge Marie tous les 15 du mois à 00h06.

Une nouvelle enquête est alors ouverte. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) évoque dans un rapport de 2008 des «comportements constitutifs de dérives sectaires» et «un processus d’emprise, de rupture avec l’environnement familial et social et de pressions financières».