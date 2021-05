Berne - Elle doit payer 12’000 fr. d’impôts pour avoir loué sa place de parc

Au début, elle croyait qu’il s’agissait d’une faute de frappe. Mais la Bernoise a rapidement déchanté en découvrant que la somme réclamée par le fisc bernois était bel et bien correcte. Interrogée ce lundi par «Blick», la quinquagénaire explique qu’on lui réclame près de 12’000 francs d’impôts et d’intérêts, a posteriori, pour une place de parc qu’elle a louée à quelqu’un pendant deux ans.

Des recherches du journal alémanique montrent que le fond du problème remonte à 2017 déjà. Cette année-là, l’Alémanique a acheté un appartement avec deux places de parc à Tägertschi (BE). Lorsqu’on achète un bien immobilier dans le canton de Berne, il faut s’acquitter d’un impôt sur les mutations. On peut cependant être exonéré de cet impôt si l’on utilise le bien comme résidence principale pendant au moins deux ans. C’est ce qui est le cas chez la Bernoise interrogée par «Blick». Elle habite dans l’appartement en question avec sa fille. Elle y habitait déjà avant de l’acheter, mais en location. Elle et son notaire étaient donc persuadés qu’elle ne devait pas s’acquitter de l’impôt sur les mutations.