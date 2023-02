Arnaque au téléphone : Elle donne plus de 30’000 francs d’argent et de bijoux à une inconnue

À Saint-Gall, une femme de 86 ans a donné pour plus de 30’000 francs de bijoux et d’argent à une inconnue. Elle a été victime d’une escroquerie par téléphone.

Jeudi, peu avant 14 h 30, une femme de 86 ans habitant Saint-Gall a reçu un appel dit «choc» d’un prétendu policier. Ce dernier lui a annoncé que son fils avait causé un grave accident de la route et qu’elle devait maintenant payer la caution.

Elle a été priée de remettre de l’argent et des bijoux à une femme qui la contacterait. Peu de temps plus tard, l’échange a eu lieu: la femme de 86 ans a donné des bijoux pour une valeur de près de 30’000 francs et plusieurs centaines de francs à une inconnue venue jusque chez elle.