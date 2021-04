Royaume-Uni : Elle effectue un paiement pour son cheval et passe pour une terroriste

Parce que son animal porte un nom pouvant prêter à confusion, une Britannique a attiré l’attention des autorités.

Susan est une Britannique de 57 ans sans histoire, passionnée d’Egypte ancienne et d’équitation. Propriétaire d’un cheval nommé Isis, la quinquagénaire domiciliée à Bolton (nord-ouest de l’Angleterre) a voulu verser 500 livres sterling (635 francs) à une amie entraîneure qui s’était occupée de l’animal. Après avoir transféré l’argent via PayPal avec l’indication «Fonds pour Isis», Susan est retournée vaquer à ses occupations, raconte le «Sun» .

La malheureuse a dû expliquer à PayPal et à Interpol qu’elle voulait simplement payer l’entraînement de son cheval et non pas graisser la patte des jihadistes. La quinquagénaire a même été contrainte de fournir le passeport de l’animal et de signer une déclaration confirmant qu’elle n’avait aucun lien avec l’EI. Échaudée par cette mésaventure, Susan promet qu’elle fera désormais attention à la manière dont elle nomme ses transactions financières.