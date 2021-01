Madonna : Elle emmène sa famille en Afrique

Malgré la pandémie, Madonna s’est rendue avec son clan au Malawi, pays d’origine de ses quatre enfants adoptifs.

Madonna n’a pas l’intention de rester cloîtrée chez elle à cause de la pandémie. Depuis plusieurs jours, la star américaine de 62 ans voyage en Afrique avec sa famille, comme en témoignent les photos sur sa page Instagram. Accompagnée de son petit ami, le danseur américain Ahlamalik Williams, 26 ans, la reine de la pop a ainsi permis à ses quatre enfants adoptifs, David Banda, 15 ans, Mercy James, 15 ans et les jumelles Esther et Stella, 7 ans, de redécouvrir leur pays d’origine. Restée une semaine sur les lieux, l’artiste a pu rencontrer le président de la République du Malawi, Lazarus Chakwera, et visiter les hôpitaux qu’elle avait fait construire, il y a quelques années.