États-Unis : Elle empoisonne son petit ami: «Il ne voulait pas la fermer»

Une Américaine de 54 ans a été arrêtée la semaine dernière en Floride pour avoir piégé la boisson de son compagnon.

À la suite d’un coup de fil inquiétant, la police de Jacksonville (Floride) a débarqué devant chez Alvis Parrish, mardi dernier. La femme de 54 ans était assise devant chez elle et s’est mise à hurler en direction des forces de l’ordre. «Ouais je l’ai fait, parce qu’il ne voulait pas fermer sa pu**** de gueule», a-t-elle fini par avouer. La quinquagénaire venait d’empoisonner la limonade de son petit ami en y glissant de la quétiapine, un antipsychotique, rapporte ABC 13 .

Tout en étant menottée, Alvis Parrish a ajouté: «Je lui en ai donné juste assez pour le faire taire et je vous ai appelés pour ne pas qu’il meure. Faites ce que vous voulez, mais si vous ne m’emmenez pas, je vais le tuer.» Les autorités se sont enquises de la santé de la victime, qui était dans un état extrêmement léthargique et ne comprenait pas pourquoi elle était aussi fatiguée. «Je ne sais pas pourquoi elle me donnerait de la quiétiapine, je n’en prends pas», a dit l’Américain à la police.