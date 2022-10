La Chaux-de-Fonds (NE): Elle enregistre son agression et se retrouve aussi sur le banc des accusés

Plus que l’agression que le prévenu a reconnue et qu’il dit regretter, c’est le caractère illicite de cet enregistrement et son exploitation en tant que preuve qui ont fait débat. S’appuyant avec conviction sur un arrêt du Tribunal fédéral datant de 2012, Me Coralie Humair, a estimé que les conditions n’étaient pas réunies pour le permettre et a demandé le retrait du fichier audio de la procédure. L’avocate de Mike a aussi demandé qu’Emma soit reconnue coupable d’enregistrement non autorisé de conversations.