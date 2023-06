Saint-Gall: Elle cause la mort de trois amis: 4 ans de prison

Rappel des faits

Le soir du Vendredi-Saint 2022, une jeune conductrice et ses quatre passagers sont sortis de la route entre Uzwil et Oberbüren, dans le canton de Saint-Gall. La voiture roulait 160 km/h lorsqu’elle a heurté une glissière de sécurité et a fait un vol plané. Les quatre passagers ont été éjectés du véhicule. Trois jeunes hommes âgés de 19 à 22 ans sont morts sur place. Une jeune fille de 16 ans, qui se trouvait sur le siège passager, a été grièvement blessée. La conductrice a aussi été gravement blessée.