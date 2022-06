Faustine Bollaert épingle la SNCF pour manque d’empathie

Faustine Bollaert : Elle épingle la SNCF pour manque d’empathie

L’animatrice Faustine Bollaert a taclé la compagnie ferroviaire pour l’avoir amendée alors qu’elle était blessée.

«Mauvais timing. Tout s’enchaîne mal. Je cours pour avoir le TER (ndlr: abréviation pour les trains régionaux). Pas le temps de prendre mon billet. Avec mes talons, je tombe de tout mon long sur le quai. Je saigne de la main», a raconté Faustine Bollaert, 43 ans, en story Instagram mardi 7 juin 2022. Elle a tout de même pu attraper son train. Une fois assise et après avoir «repris ses esprits», un contrôleur est arrivé «dix secondes plus tard». «Je lui explique, il voit mon état et me demande 50 euros (ndlr: soit l’amende prévue en cas d’absence de titre de transport). Jolie empathie. Merci la SNCF», a-t-elle encore ironisé.