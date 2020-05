Genève

Elle est acquittée: le défunt roulait trop vite

La justice a blanchi une aînée qui avait percuté mortellement un motard. Celui-ci circulait très au-dessus de la limite autorisée.

Une vitesse effective de 118 km/h, mais une limitation à 60 km/h: ces deux chiffres ont constitué le socle du verdict rendu ce mardi par le Tribunal de police. Celui-ci a acquitté une automobiliste âgée, prévenue d’homicide par négligence et de conduite malgré une incapacité. Il y a cinq ans, elle avait été impliquée dans un accident qui avait coûté la vie à un motard (cf. encadré ci-dessous).

La juge a estimé que les manœuvres de la conductrice qui ont précédé la collision mortelle étaient «autorisées». Ensuite, la femme n’avait certes pas la priorité, a reconnu le tribunal; «mais il lui était difficile, voire impossible, d’apprécier correctement la situation. Elle ne pouvait pas s’attendre à voir surgir un motard à une telle vitesse». Selon la justice, ce dernier s’est «mis lui-même dans l’impossibilité de réagir de manière adéquate; et ce, en raison de son excès de vitesse massif», qui plus est alors que le trafic était dense.

Par ailleurs, si la retraitée était sous l’emprise de médicaments contenant de la codéine, le lien entre ce produit et sa supposée incapacité de conduire n’est pas établi, a jugé le tribunal. Selon lui, le doute profite au final à l’accusée.

Les représentants de la prévenue, absente du procès en raison de son état de santé, se sont dits soulagés. «Nous craignions que, face à la famille, le tribunal ne se laisse submerger par la légitime émotion suscitée par le décès d’un être cher, avouent Me Robert Assaël et Me Daniel Kinzer. Mais la juge n’a été guidée que par le droit, qu’elle a parfaitement appliqué.»