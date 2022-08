maladie rare: Elle est allergique… à l’eau

Lorsque sa peau entre en contact avec de l’eau, de la sueur ou des larmes, de vives réactions physique – comme des plaques rouges, des démangeaisons et des brûlures – se manifestent pendant plusieurs heures. «Si je bois de l’eau, je vomis, j’ai des douleurs dans la poitrine et mon cœur se me à battre plus vite, raconte-t-elle au «Dailymail». Elle évite aussi de faire du sport pour éviter de suer et confie souffrir de douleurs importantes lorsqu’elle pleure. L’hygiène est aussi un sujet épineux. La jeune fille ne se douche que quelques fois par semaine.