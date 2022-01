Canada : Elle est en grave danger mais prend un petit selfie

Une jeune femme qui roulait à toute vitesse sur un lac gelé s’est retrouvée prise au piège sur le toit de sa voiture en train de couler. Pendant que les secours s’organisaient, elle a pris des photos.

Quelques instants plus tard, la naufragée parvient à monter sur un petit canoë bleu relié à une corde et se fait hisser jusque sur la terre ferme. «Oh eh bien, j’imagine que je vais marcher», réagit-elle. La jeune femme ne va, toutefois, pas s’en sortir aussi facilement. Elle a en effet été mise examen pour utilisation dangereuse d’un véhicule à moteur, selon le «National Post». Des images filmées peu avant le drame montrent l’automobiliste roulant à toute vitesse sur la rivière gelée. Cette pratique n’est pas interdite au Canada, mais de plus en plus de voix s’élèvent pour qu’une limitation de la vitesse soit instaurée.