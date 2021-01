Pays de Galles : «Elle est heureuse mais ne saisit pas à quel point c’est incroyable»

Une fillette de 4 ans a découvert une empreinte de dinosaure en se baladant sur une plage avec son père.

La petite Lily Wilder se promenait sur une plage près de Bendricks Bay (Galles du Sud) avec son père et son chien quand elle a fait une remarquable découverte. Sur une pierre, la fillette a en effet repéré une empreinte de dinosaure datant d’environ 220 millions d’années. «Elle se trouvait sur un rocher bas, à hauteur d’épaule de Lily, et elle l’a vue. «Elle est heureuse mais ne saisit pas vraiment à quel point c’est incroyable», raconte sa mère Sally à NBC News.

Selon le musée national de Cardiff, cette empreinte pourrait aider les scientifiques à comprendre comment les dinosaures se déplaçaient. Il n’est pas possible de déterminer à quelle espèce appartenait l’animal qui a laissé cette empreinte, longue d’environ 10 centimètres. Les spécialistes supposent qu’il s’agissait d’un dinosaure d’environ 75 centimètres de haut et 2,5 mètres de long, qui marchait sur deux pattes et qui chassait les petits animaux et les insectes.