Miss Pays-Bas 2023: Elle est la première trans à être élue

La gagnante n’a pas caché sa joie sur Instagram. «Je l’ai fait! C’est irréel mais je peux m’appeler Miss Pays-Bas 2023. Je suis si fière, je n’ai pas les mots pour décrire mon bonheur. Rendre ma communauté fière et montrer que c’est possible, a-t-elle écrit. Oui, je suis une femme transgenre et je veux partager mon histoire, mais je suis aussi Rikkie et c’est ce qui compte pour moi. Et où que vous soyez dans le monde, je veux être là pour vous et être l’exemple qui m’a manqué lorsque j’étais petite.»