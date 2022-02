Argovie : Obligée par le tribunal de faire vacciner son fils

Des parents qui avaient l’autorité parentale conjointe de leur fils étaient opposés sur la vaccination du garçon contre les maladies infantiles. Le tribunal a dû trancher.

La mère perd de nouveau

La mère n’a pas accepté la décision et a porté l’affaire plus loin en justice. Elle a fait valoir qu’une vaccination constituait une blessure corporelle et que, pour presque toutes les vaccinations, les effets secondaires et dangers décrits dépassaient de loin les avantages. La Chambre de protection de l’enfant et de l’adulte de la Cour suprême d’Argovie a alors réexaminé le cas et rejeté le recours de la mère. Elle a fait valoir que l’instance précédente avait déjà statué dans le sens du Tribunal fédéral et qu’elle avait en outre consulté le médecin de famille du garçon au sujet d’éventuelles intolérances aux vaccins.