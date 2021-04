Shooting «hot» à Dubaï : «Elle est partie en vacances, je ne sais pas ce qui s’est passé ensuite»

Une dizaine de jeunes femmes et un homme ont été arrêtés pour avoir participé à une séance photos osée sur un balcon dominant la Marina. La sanction pourrait être lourde.

La police de Dubaï a arrêté onze Ukrainiennes, un photographe russe et plusieurs autres jeunes femmes, samedi. Il est reproché à ces mannequins d’avoir participé à un shooting dans leur plus simple appareil, sur le balcon d’un immeuble dominant la Marina. Devenues virales ce week-end, ces images ont provoqué un véritable scandale dans la première ville des Émirats arabes unis. Dans ce pays, violer la loi sur la décence publique est passible d’une sanction allant jusqu’à six mois de prison et une amende d’environ 1300 francs. Il y va de même pour le partage de matériel à caractère pornographie.