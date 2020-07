Violences policières

«Elle était calme. Rien ne justifie que l’agent soit devenu fou»

La vidéo de l’arrestation musclée d’une femme par un policier de Phoenix en janvier dernier fait polémique aux Etat-Unis.

«Pourquoi suis-je interpellée?»

Sur le s images , on peut voir l’agent de police aborder de Mariah Valenzuela, lui demander si elle a une pièce d’identité. Ce à quoi elle répond par une question: quel est le motif de cette interpellation? L’homme ne répond pas, communique une information dans sa radio de fonction et lui demande si le véhicule près d’elle l ui appartient . Elle répond par la négative et réitère sa question. Pourquoi est-elle interpellée? Le policier ne répond toujours pas, communique à nouveau quelque chose dans sa radio , avant de lui demander une seconde fois si elle a une pièce d’identité. Mariah répond « non » et pour la troisième fois lui demande la raison de son interpellation. C’est à ce moment que le policier s e rapproche et se rue sur elle s ans prévenir pour la menotter. Une fois sur elle, il lui crie de mettre ses mains derrière son dos. Surprise, la jeune femme se met à hurler, refuse et se fait maîtriser sans ménagement . Les images deviennent indéchiffrables, mais pendant qu’il tente de maîtriser la femme, on entend l ’agent lui répéter à plusieurs reprises de mettre ses mains dans le dos. Quand les images sont à nouveau visibles, Mariah est couchée face contre terre . Elle a une main menottée et hurle : «p ourquoi vous me menottez? ». P endant ce temps, Michael McGillis tente de récupérer son autre main pour l’attacher. Elle résiste. S’ensuit une brèv e e xplication entre les deux protagonistes :