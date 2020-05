Meghan Markle

«Elle était convaincue qu’elle était la cible d’une conspiration»

La duchesse de Sussex a particulièrement mal vécu la période qui a suivi son mariage avec le prince Harry. Selon un(e) proche, elle se pensait victime d’un complot.

L’ex-actrice se sentait isolée et souffrait de son manque d’indépendance financière.

En attendant la parution de «Finding Freedom», un livre potentiellement explosif consacré au «Megxit», un(e) proche de Meghan Markle s’est confié(e) au «Sunday Times» . Selon cette source, la duchesse de Sussex a terriblement mal vécu la période qui a suivi son mariage avec le prince Harry: elle pensait être la cible d’un complot fomenté par des membres de la famille royale qui lui reprochaient son style de management «à l’américaine» et voulaient nuire à sa réputation.

C’est notamment cette crainte qui aurait poussé le couple à quitter le palais de Kensington, où résident William et Kate. «Elle était convaincue qu’il y avait une conspiration contre elle, alors elle s’est mise en auto-isolation quand ils ont déménagé à Frogmore», raconte l’ami(e) de Meghan Markle. D’après cette source, la duchesse s’est sentie mise de côté dès le départ. «Elle n’avait pas l’habitude de cette vie et voulait en sortir», poursuit-elle.

Pour ne rien arranger, l’ex-actrice se sentait seule et vivait mal l’éloignement d’avec ses amis et sa mère. En outre, elle avait de la peine à supporter son absence d’indépendance financière. «Elle a toujours travaillé et je pense qu’elle se sentait insatisfaite. La volonté d’être financièrement indépendants a joué un grand rôle dans leur départ», estime cette source.