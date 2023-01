Crash au Népal : Elle était devenue pilote pour honorer son mari, mort dans un accident d’avion

Les corps des victimes du crash survenu dimanche au Népal commencent à être rendus à leur famille et leur nom, leur visage et leur histoire se dessinent peu à peu. La BBC raconte par exemple le destin terriblement ironique d’Anju Khatiwada, qui était copilote sur ce vol. Cette femme de 44 ans n’était à l’origine pas vouée à finir sa vie dans le cockpit d’un avion. Infirmière de métier, Anju avait en effet abandonné sa carrière pour se lancer dans une formation de pilote de ligne.

La Népalaise avait plus de 6300 heures de vol à son actif quand l’accident de dimanche est survenu. «C’était une femme déterminée qui a défendu ses rêves et réalisé ceux de son mari» confie Santosh Sharma, un membre de la famille. Le porte-parole de Yeti Airlines évoque pour sa part une «femme valeureuse, pleine de courage et de détermination». Anju s’était remariée et avait donné naissance à un deuxième enfant tout en construisant sa carrière de pilote.