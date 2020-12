États-Unis : «Elle était terrifiée. Cette fille avait peur pour sa vie»

Le corps nu d’une influenceuse de 26 ans a été découvert sur le bord d’une route, samedi au Texas. Ses proches sont convaincus qu’il s’agit d’un meurtre.

Samedi matin, les amis et la famille de la jeune femme ont commencé à sérieusement s’inquiéter. Alertée par son beau-fils, la mère d’Alexis a lancé un appel désespéré sur Facebook. «Personne n’a eu de ses nouvelles depuis plus de 24 heures et la police est alertée. Elle vit à Houston depuis janvier, et c’est là qu’elle a été vue pour la dernière fois», s’inquiétait Stacey.