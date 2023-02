États-Unis : Elle étrangle son amie d’enfance avec une laisse et lui vole son bébé

La dernière fois que Heidi Broussard a été vue vivante, c’était le 12 décembre 2019 dans la région de Houston (Texas). Ce jour-là, l’Américaine de 33 ans a déposé son fils à l’école. Un mois plus tôt, elle avait donné naissance à une petite fille prénommée Margot. Ne voyant pas Heidi et leur bébé rentrer, son petit ami a alerté la police, qui a déployé les grands moyens à travers tout l’État, expliquait à l’époque BuzzFeed News .

«Vous avez détruit une famille»

Dans un premier temps, les autorités avaient mis en examen Magen Fieramusca pour enlèvement et altération d’un cadavre. Mais les enquêteurs ont fini par découvrir une bien plus sombre vérité. L’Américaine aujourd’hui âgée de 37 ans a fait semblant d’être enceinte en même temps que son amie et comptait faire passer le bébé de sa future victime pour le sien. Jeudi à Austin, Magen Fieramusca a été condamnée à 55 ans de prison après avoir plaidé coupable et avoir renoncé à faire appel, rapporte Fox 7.