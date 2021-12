Besançon (F) : Elle étrangle son «pigeon» et fait comme si de rien n’était

Une jeune femme a avoué avoir causé la mort d’un ami qui l’aurait agressée. Mais sa version ne convainc pas la police.

En garde à vue, C. a avoué avoir tué T. dans la nuit du 29 au 30 novembre «parce qu’il insistait pour avoir une relation sexuelle», a indiqué le procureur jeudi devant la presse. Une version qui laisse les enquêteurs perplexes. La victime avait une blessure à l’arme blanche au ventre et les mains nouées dans le dos. Mais c’est par étranglement qu’il a trouvé la mort, selon l’autopsie. Après le crime, la jeune femme a utilisé la carte bancaire de la victime pour s’offrir, notamment, pour 600 euros de bijoux. Elle a ensuite pris la voiture de T. pour aller à Bordeaux – sans permis – «afin de rejoindre un jeune homme rencontré peu de temps auparavant».

La jeune femme, employée dans un supermarché, a reconnu qu’elle cherchait surtout à obtenir de l’argent de T., garçon fluet décrit par son entourage comme «introverti et peu à l’aise avec les femmes». Dans les jours qui ont suivi le crime, C. a aussi rendu visite à son ex dans la voiture volée de sa victime et s’est rendue à un bal. Ses amis n’ont rien remarqué de particulier, selon «L’Est Républicain». Le commandant de la police judiciaire de Besançon a indiqué avoir été surpris par «l’extrême détachement de la suspecte et sa capacité à continuer à vivre normalement».