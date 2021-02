Aimee Lou Wood : Elle eu honte de ses scènes hot

L’actrice de «Sex Education», Aimee Lou Wood, s’est sentie mal après s’être dénudée dans la série. Mais son malaise n’a pas duré.

Révélée dans «Sex Education», en 2019 sur Netflix, Aimee Lou Wood a de quoi se réjouir de jouer dans la série britannique qui cartonne dans le monde entier. Dans la fiction, l’actice incarne Aimee Gibbs, une lycéenne qui ressent ses premières pulsions sexuelles. Pour les besoins du scénario, l’Anglaise de 26 ans a dû apparaître à moitié nue en train de se masturber devant la caméra. Pour ce genre de situation, les comédiens sont encadrés par un spécialiste qui les aident à gérer mentalement ces performances. «Il disait parfois qu’on se sentirait très exalté juste après avoir tourné une scène sexuelle, et un jour ou deux après, on se sentirait vulnérable car on aurait comme un contrecoup et on se dirait : «Merde!», a-t-elle confié au podcast Make It Reign.