Alica Schmidt n’a que 21 ans, mais elle est déjà l’une des athlètes les plus populaires d'Allemagne. Tout d’abord grâce à ses performances sportives. Elle a remporté la médaille d’argent lors du relais 4x400 mètres aux championnats d’Europe M20, puis a gagné le bronze lors des championnats d’Europe espoirs le 14 juillet 2019 dans cette même discipline.

Et ses performances sur le tour de pise ne cessent de s’améliorer. Le 9 août, à l’occasion des championnats d’Allemagne, elle a couru en 52’’21, finissant au pied du podium. Avant cet été, elle n’était jamais passée sous la barre des 53 secondes. Son prochain objectif est les JO de Tokyo, en 2021.

Mais si Alica Schmidt est connue, c’est aussi grâce à son physique. En 2017, elle avait été élue «athlète féminine la plus sexy de la planète» par le magazine australien «Busted Coverage». Elle est ainsi devenue très populaire sur Instagram. «Il y a des milliers de filles qui sont belles et pourtant n'ont pas autant de fans. Vous avez besoin d'autre chose que cela pour vous rendre intéressant. Et dans mon cas, c'est le sport de compétition», a déclaré l’Allemande dans une interview publié sur nau.ch.