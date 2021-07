Suisse : Elle fait de la pub en uniforme de l'armée: «C’est interdit!»

Une jeune femme a vanté les mérites de produits de naturopathie sur Tiktok tout en portant des habits militaires. Contactée, l’armée rappelle que cela est prohibé. Elle fermera néanmoins un oeil cette fois-ci.

La vidéo a déjà été visionnée plus de 150’000 fois. «Tu commences aussi bientôt l’école de recrues?», demande la jeune femme avant de donner des conseils contre des cloques aux pieds et de vanter les mérites des produits de la firme A. Vogel.

«Contenu inoffensif»

«Ceci n’est pas une pub»

Du côté de l’entreprise, on ne comprend pas le problème et on évacue habilement: «il ne s’agit pas de publicité, mais d’un clip d’information», a déclaré le porte-parole Clemens Umbricht. Le but de la vidéo serait seulement de «donner des conseils sur la façon dont les ampoules aux pieds peuvent être traitées de manière naturelle».