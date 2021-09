Zurich : Elle fait des bonds, elle fait des bonds, la petite vigogne!

Après onze mois dans le ventre de sa maman, Valentina, la petite vigogne, s’en donne à cœur joie au Zoo de Zurich.

Après onze mois de gestation, Valentina est née il y a une quinzaine de jours au Zoo de Zurich. Le bébé vigogne se porte bien et gambade dans l'enclos. Avec la naissance de cette femelle, quatre vigognes vivent désormais dans le parc animalier. En plus de Valentina, de sa mère Bonnie et de son père Charles, il y a aussi le mâle: Unai.