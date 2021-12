Berne – Elle fait don de ses bottes puis les retrouve en vente sur Ricardo.ch

Or une récente découverte a terni son enthousiasme. L’Alémanique a découvert un peu par hasard que ses bottes, achetées à l’époque à 70 francs, sont actuellement vendues sur le site de ventes aux enchères Ricardo.ch. Et ce à 260 francs. «Je suis certaine qu’il s’agit de mes chaussures. J’avais fait mettre des semelles en caoutchouc parce qu’elles étaient très glissantes. Ce sont exactement les mêmes!»

«C’est un scandale!»

L’utilisatrice qui vend les bottes sur le Net affirme la même chose. Dans l’annonce, elle écrit: «Les bottes ont une semelle en caoutchouc pour qu’elles glissent moins et aussi pour les protéger.» La lectrice bernoise est en colère: «C’est un scandale! J’ai cru que mes chaussures allaient profiter à quelqu’un. Et pas qu’elles allaient être revendues sur le Net à un tel prix.»

Contactée, la société Ricardo affirme qu’il n’est éthiquement pas correct de revendre un article ayant fait l’objet d’un don si les donneurs ont été trompés. Or selon l’entreprise, la situation est quelque peu différente ici: sur son site, Humana communiquerait de manière claire et transparente sur la manière dont sont récupérés et revendus les vêtements offerts (lire encadré). «Il est tout à fait possible qu’une personne ait acheté ces bottes légalement dans un magasin Humana avant de les revendre sur Ricardo. Cette personne n’aurait alors rien fait de mal», explique la porte-parole de Ricardo, Mojca Fuks.