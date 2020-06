Royaume-Uni

Elle fait éclore trois œufs achetés au supermarché

Une Britannique qui s’ennuyait pendant le confinement a tenté une expérience avec des œufs de cane. Elle est aujourd’hui l’heureuse propriétaire de trois canetons.

«J’étais au magasin et j’ai vu des œufs de cane. Je me suis dit que peut-être, cela marcherait aussi. J’étais très excitée à l’idée de les voir éclore, mais je gardais à l’esprit qu’il s’agissait d’œufs achetés au supermarché», raconte Charli à BBC News . Une fois rentrée chez elle, la jeune femme a placé son achat dans une petite couveuse.

«Une vie très heureuse»

Au bout d’un mois, Charli a entendu un petit piaillement et constaté avec émerveillement que des canetons étaient en train de briser leur coquille. Aujourd’hui, elle est l’heureuse propriétaire de Beep, Peep et Meep, dont elle peut s’occuper à plein temps et à qui elle promet une «vie très heureuse». «J’ai le temps de les élever jusqu’à un âge où ils n’auront plus besoin de moi toute la journée. Dans des circonstances normales, cela aurait été impossible et injuste pour eux», confie l’Anglaise.