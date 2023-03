Shana Pearson fait exploser ses sentiments dans Ignite

Shana Pearson : Elle fait exploser ses émotions dans son 3e album

«J’ai travaillé deux ans sur cet album. C’est une explosion d’émotions différentes. Chaque morceau raconte une histoire vécue. D’un point de vue musical, «Ignite» explore plein de styles. Les titres «Bad At Love» et «Closer» sont très soul, «Running Back To You» et «Pour de bon» sont un mélange d’afrobeat et de R’n’B et «Right There For You» donne dans la deep house», nous a confié Shana Pearson.